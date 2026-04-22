Oggi la sindaca Sara Funaroha presentato le novità del cantiere dello stadio Franchi. Nel mentre, il consigliere di Lista Civica Eika Schmidt ha attaccato duramente la gestione della prima cittadina di Firenze. Ecco la nota:
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VIOLA NEWS news viola Franchi, scoppia la polemica: “La nuova Fiesole non sarà come promessa a Firenze”
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Franchi, scoppia la polemica: “La nuova Fiesole non sarà come promessa a Firenze”
"Chiediamo se nonostante questo ritardo in partenza rispetteranno la data di completamento che (sempre nel cronoprogramma ormai scaduto) era indicata come 22/10/2026"
Ieri, 21 aprile, Sindaca e Assessora allo sport hanno pubblicato un video dove mostrano la posa dei gradoni della futura Curva Fiesole. Bene, è molto precisa l'operazione di montaggio, ma ora sono chiamate a rendere preciso il relativo cronoprogramma. Quello che ci hanno fornito ufficialmente il 9/12/2025, e che doveva recuperare tutti i precedenti ritardi, riporta infatti date già invalide e da aggiornare. Come data di inizio del “Montaggio Gradoni” era indicato il 18 novembre 2025. Va aggiornata mettendo 21 aprile 2026. Ci sono 5 mesi di differenza. Chiediamo se nonostante questo ritardo in partenza rispetteranno la data di completamento che (sempre nel cronoprogramma ormai scaduto) era indicata come 22/10/2026. Così come chiediamo se rispetteranno la data di completamento della copertura prevista per il 26 agosto 2026. Circa gli effetti visivi, si nota quanto “bassi” appaiano i gradoni, indice di una gradinata che sarà poco inclinata, come già notato da tanti tifosi
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