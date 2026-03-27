Il 3 luglio al Teatro Niccolini si terrà una serata in onore dei 100 anni della Fiorentina. Un evento voluto dal Consiglio Regionale della Toscana affidato ai giornalisti Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Sarà un modo per unire la storia viola all'amore dimostrato da molti per il territorio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Verso il centenario: il 3 luglio al Teatro Niccolini in ricordo della storia viola
Corriere Fiorentino
Verso il centenario: il 3 luglio al Teatro Niccolini in ricordo della storia viola
L'evento in onore del centenario per ricordare la storia della Fiorentina
Tra questi: Antognoni, Borja Valero, Prandelli, Chiarugi, Massimo Orlando, Pasqual. Tutti ex che hanno fatto del senso di appartenenza un elemento distintivo e hanno scelto di rimanere a Firenze e in Toscana, anche dopo la conclusione della carriera. Tra gli ospiti ci sarà pure De Sisti, mentre dal Brasile arriverà Carlos Botelho, figlio di Julinho.
Durante la serata verranno ricordati momenti e partite attraverso testimonianze e verrà premiato chi ha difeso i colori viola. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.
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