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Corriere Fiorentino

Verso il centenario: il 3 luglio al Teatro Niccolini in ricordo della storia viola

Verso il centenario: il 3 luglio al Teatro Niccolini in ricordo della storia viola - immagine 1
L'evento in onore del centenario per ricordare la storia della Fiorentina
Redazione VN

Il 3 luglio al Teatro Niccolini si terrà una serata in onore dei 100 anni della Fiorentina. Un evento voluto dal Consiglio Regionale della Toscana affidato ai giornalisti Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Sarà un modo per unire la storia viola all'amore dimostrato da molti per il territorio.

Tra questi: Antognoni, Borja Valero, Prandelli, Chiarugi, Massimo Orlando, Pasqual. Tutti ex che hanno fatto del senso di appartenenza un elemento distintivo e hanno scelto di rimanere a Firenze e in Toscana, anche dopo la conclusione della carriera. Tra gli ospiti ci sarà pure De Sisti, mentre dal Brasile arriverà Carlos Botelho, figlio di Julinho.

Durante la serata verranno ricordati momenti e partite attraverso testimonianze e verrà premiato chi ha difeso i colori viola. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.

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