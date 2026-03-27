Verso il centenario: il 3 luglio al Teatro Niccolini in ricordo della storia viola

Il 3 luglio al Teatro Niccolini si terrà una serata in onore dei 100 anni della Fiorentina. Un evento voluto dal Consiglio Regionale della Toscana affidato ai giornalisti Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini . Sarà un modo per unire la storia viola all'amore dimostrato da molti per il territorio.

Tra questi: Antognoni, Borja Valero, Prandelli, Chiarugi, Massimo Orlando, Pasqual. Tutti ex che hanno fatto del senso di appartenenza un elemento distintivo e hanno scelto di rimanere a Firenze e in Toscana, anche dopo la conclusione della carriera. Tra gli ospiti ci sarà pure De Sisti, mentre dal Brasile arriverà Carlos Botelho, figlio di Julinho.