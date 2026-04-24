Con una salvezza ormai ipotecata, il DS della Fiorentina Fabio Paratici ha iniziato ufficialmente il casting per la panchina della prossima stagione. Dopo i sondaggi esplorativi per profili internazionali di alto livello come Maresca (che attende il City) e De Zerbi (che ha già sposato la causa del Tottenham), oltre a piste estere come Hurzeler, Iraola e Bruno Lage (ex Benfica) che non hanno subito accelerazioni, la bussola viola punta decisa verso l'Italia. L'obiettivo è ripartire da un tecnico capace di dare un'identità precisa e coniugare il bel gioco ai risultati per riportare la Fiorentina a lottare per piazzamenti importanti.