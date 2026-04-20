Brutte notizie per il Bologna, perché nella gara persa domenica sera contro la Juventus Federico Bernardeschi si è infortunato. Tramite un report, i club rossoblù ha fatto sapere che l'ex viola è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra e che le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.
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Bologna, stagione finita per Bernardeschi? Italiano: “Colpa mia”
Brutte notizie per Vincenzo Italiano e il Bologna: l'infortunio con la Juventus di Bernardeschi potrebbe significare stagione finita
Per lui, è possibile che la stagione sia terminata così. Proprio sull'argomento, ha parlato l'allenatore Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn:
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La colpa è mia, l'ho messo dentro. Il pubblico lo stava applaudendo e l'ho buttato nella mischia. Mi dispiace.
Il Bologna, dopo questa sconfitta, deve difendere l'ottavo posto dagli assalti di Lazio (a -1) e Sassuolo (a -3 in classifica), mentre l'Atalanta è troppo lontana, sopra di 6 punti con 15 ancora a disposizione.
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