“O arriva un big o resta Vanoli”: è questa la linea che emerge in casa Fiorentina sul tema panchina. Il club viola, infatti, non sembra intenzionato a cambiare senza garanzie, con Vanoli che resta una soluzione credibile anche per la prossima stagione in assenza di un profilo di alto livello.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “O arriva un big o resta Vanoli. L’idea di Paratici è in Premier”
Corriere Fiorentino
CorFio: “O arriva un big o resta Vanoli. L’idea di Paratici è in Premier”
Fiorentina, nodo panchina: senza un big resta Vanoli. Paratici guarda in Premier e pensa a Iraola del Bournemouth
In questo scenario si inserisce l’idea di Fabio Paratici, che guarda soprattutto alla Premier League. Il nome che stuzzica di più è quello di Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth che si è messo in evidenza per risultati e proposta di gioco, attirando l’attenzione anche di altri club inglesi.
La pista resta complessa proprio per la concorrenza e per il profilo internazionale dell’allenatore, ma rappresenta una delle opzioni più intriganti. Tutto dipenderà dalle scelte finali della società: senza un “big” pronto a fare il salto, la continuità con Vanoli resta la soluzione più concreta. Lo scrive Il Corriere Fiorentino
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