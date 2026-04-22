CorFio: “O arriva un big o resta Vanoli. L’idea di Paratici è in Premier”

Fiorentina, nodo panchina: senza un big resta Vanoli. Paratici guarda in Premier e pensa a Iraola del Bournemouth

“O arriva un big o resta Vanoli”: è questa la linea che emerge in casa Fiorentina sul tema panchina. Il club viola, infatti, non sembra intenzionato a cambiare senza garanzie, con Vanoli che resta una soluzione credibile anche per la prossima stagione in assenza di un profilo di alto livello.

In questo scenario si inserisce l’idea di Fabio Paratici, che guarda soprattutto alla Premier League. Il nome che stuzzica di più è quello di Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth che si è messo in evidenza per risultati e proposta di gioco, attirando l’attenzione anche di altri club inglesi.