Il reparto offensivo della Fiorentina è tornato al centro dei dubbi dopo la gara di Lecce. Un attacco costruito con investimenti importanti – tra rinnovo di Kean, acquisto di Piccoli e scommessa Gud – sta vivendo una stagione segnata da troppi blackout. L’ennesima occasione sprecata dal duo Piccoli-Gud ha riacceso interrogativi sul reale valore e sull’affidabilità del reparto, mentre Kean resta fuori dai radar da settimane per infortunio.
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VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione è sicura: “Kean, Gud e Piccoli. D’estate tutti possono andare”
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La Nazione è sicura: “Kean, Gud e Piccoli. D’estate tutti possono andare”
Fiorentina, dubbi sull’attacco: Piccoli e Gud deludono, Kean resta un’incognita. In estate possibili cambiamenti nel reparto offensivo
In vista della prossima stagione, prende forma anche l’ipotesi di una rivoluzione in attacco. Le valutazioni su Gud e Piccoli, unite a possibili offerte per Kean, potrebbero cambiare gli equilibri. Su Piccoli pesa però l’investimento fatto meno di un anno fa, che rende complicata una cessione a titolo definitivo, mentre il suo ruolo potrebbe ridimensionarsi a quello di alternativa. Lo scrive la Nazione
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