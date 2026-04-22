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La Nazione è sicura: “Kean, Gud e Piccoli. D’estate tutti possono andare”

Kean Piccoli
Fiorentina, dubbi sull’attacco: Piccoli e Gud deludono, Kean resta un’incognita. In estate possibili cambiamenti nel reparto offensivo
Redazione VN

Il reparto offensivo della Fiorentina è tornato al centro dei dubbi dopo la gara di Lecce. Un attacco costruito con investimenti importanti – tra rinnovo di Kean, acquisto di Piccoli e scommessa Gud – sta vivendo una stagione segnata da troppi blackout. L’ennesima occasione sprecata dal duo Piccoli-Gud ha riacceso interrogativi sul reale valore e sull’affidabilità del reparto, mentre Kean resta fuori dai radar da settimane per infortunio.

In vista della prossima stagione, prende forma anche l’ipotesi di una rivoluzione in attacco. Le valutazioni su Gud e Piccoli, unite a possibili offerte per Kean, potrebbero cambiare gli equilibri. Su Piccoli pesa però l’investimento fatto meno di un anno fa, che rende complicata una cessione a titolo definitivo, mentre il suo ruolo potrebbe ridimensionarsi a quello di alternativa. Lo scrive la Nazione

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