La Nazione è sicura: “Kean, Gud e Piccoli. D’estate tutti possono andare”

Il reparto offensivo della Fiorentina è tornato al centro dei dubbi dopo la gara di Lecce. Un attacco costruito con investimenti importanti – tra rinnovo di Kean, acquisto di Piccoli e scommessa Gud – sta vivendo una stagione segnata da troppi blackout. L’ennesima occasione sprecata dal duo Piccoli-Gud ha riacceso interrogativi sul reale valore e sull’affidabilità del reparto, mentre Kean resta fuori dai radar da settimane per infortunio.