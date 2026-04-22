Infermeria ancora affollata in casa Fiorentina, con la gestione degli infortuni che continua a rappresentare un problema in questa fase cruciale della stagione. Se da un lato si rivede in campo Brescianini, dall’altro preoccupano le condizioni di Robin Gosens, uscito acciaccato dalla sfida contro il Lecce e a forte rischio forfait per il Sassuolo.
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VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione sugli infortuni: “Non c’è pace in casa viola. Gestione rebus”
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La Nazione sugli infortuni: “Non c’è pace in casa viola. Gestione rebus”
Fiorentina alle prese con nuovi problemi fisici: Gosens rischia lo stop, mentre Parisi e Fortini vedono il rientro. Ancora in dubbio Kean
Segnali più incoraggianti arrivano invece da Parisi, ormai vicino al rientro dopo il problema al piede, e da Fortini, che potrebbe tornare tra i convocati già per la gara con la Roma. Resta infine il punto interrogativo legato a Kean, il cui recupero è ancora incerto in vista del finale di campionato. Lo scrive La Nazione
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