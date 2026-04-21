Cosimo Zetti, sulle pagine della Nazione, riflette sulla gara Lecce-Fiorentina e sul futuro della stagione. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fatta la salvezza, va fatta la Fiorentina. Bisogna ripartire dall’inizio”
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Nazione: “Fatta la salvezza, va fatta la Fiorentina. Bisogna ripartire dall’inizio”
Zetti sul momento della Fiorentina
Otto punti di vantaggio con una gara in meno da disputare. Manca la matematica, ma la salvezza è ormai cosa fatta, anche se la pre-staziorie non è stata delle migliori e se oltre al gol di Harrison e all'occasione di Piccoli non si è visto praticamente altro. 1 mat-toncini che la squadra sta continuando a mettere a difesa del fortino viola stanno pian piano allontanando un anno vissuto sempre sull'orlo• del, tracollo, sempre con un piede nelle sabbie mobili. Una stagione di passione, trascorsa in attesa dei risultati delle avversarie, ma anche una stagione corroborata da una lenta risalita che ha addirittura riscritto le statistiche del calcio italiano. Niente di cui essere fieri e neppure nulla da festeggiare. Mancano solo timbro e firma in calce. Poi, sarà il momento di pensare al futuro. Fatta la salvezza, bisogna fare la Fiorentina. C'è la necessità di ripartire dall'inizio, di creare un'identità di vedute e di ricompattare l'ambiente. Vanoli, non Vanoli, il caso Kean, i riscatti e la voglia dei Commisso. Quale sia il futuro che ci attende non è ancora chiaro. E' importante pe-ro, che le idee chiare le abbiano la proprietà e Fabio Paratici, il diesse chiamato a metterci la faccia e a far ripartire la Fiorentina.
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