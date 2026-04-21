Repubblica critica: “Fiorentina passiva, ma ha raggiunto un obiettivo”

Il pareggio per 1-1 contro il Lecce permette alla Fiorentina di aggiungere un altro punto verso la salvezza uscendo indenne da un altro scontro diretto. La missione del Via del Mare era questa: tornare a Firenze senza batoste , gestire le energie al minimo dopo la Conference e il tracollo emotivo dell’eliminazione.

Tuttavia, l'andamento della squadra di Vanoli durante la gara è stato passivo, sonnacchioso, voglioso di gestire e mai realmente teso alla vittoria, nonostante il gol del vantaggio e il possibile raddoppio sprecato da Piccoli. I segnali migliori arrivano dall'inglese, da Pongracic, Ranieri e Balbo.