Il pareggio per 1-1 contro il Lecce permette alla Fiorentina di aggiungere un altro punto verso la salvezza uscendo indenne da un altro scontro diretto. La missione del Via del Mare era questa: tornare a Firenze senza batoste, gestire le energie al minimo dopo la Conference e il tracollo emotivo dell’eliminazione.
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Repubblica critica: “Fiorentina passiva, ma ha raggiunto un obiettivo”
La Fiorentina è tornata a casa senza subire sconfitte contro una concorrente diretta per la salvezza come il Lecce
Tuttavia, l'andamento della squadra di Vanoli durante la gara è stato passivo, sonnacchioso, voglioso di gestire e mai realmente teso alla vittoria, nonostante il gol del vantaggio e il possibile raddoppio sprecato da Piccoli. I segnali migliori arrivano dall'inglese, da Pongracic, Ranieri e Balbo.
Un pareggio meritato per quello fatto vedere dal Lecce, per quello non fatto vedere dalla Fiorentina: inconcludente, con un secondo tempo difensivo ed evanescente in attacco. E domenica al Franchi arriva il Sassuolo di Grosso per provare a portare a termine la pratica salvezza. Lo riporta La Repubblica.
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