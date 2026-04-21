Giuseppe Calabrese, sulle pagine de La Repubblica, analizza la partita contro il Lecce con uno sguardo rivolto al futuro della Fiorentina:
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Repubblica: “Commisso tracci la strada. Non può nascondersi dietro ai messaggi”
Il commento di Giuseppe Calabrese sulle pagine de La Repubblica
La salvezza rimane in sospeso solo aritmeticamente, Vanoli è stato bravo a traghettare la Fiorentina fuori dalla paura. La partita di ieri sera è stata l’atto finale della sua rincorsa. Impossibile che la Fiorentina sperperi nelle prossime cinque partite tutto il vantaggio accumulato. Da oggi si può voltare pagina.
Il futuro—
Tocca a Giuseppe Commisso tracciare la strada. Il presidente non si può più nascondere dietro i messaggi entusiastici dettati all’ufficio stampa. Tocca a lui dare un segnale chiaro delle ambizioni del club. Prenda un aereo e venga a Firenze.
L'allenatore—
Il primo passo da fare è la scelta del tecnico. Vanoli è una possibilità, soprattutto se il nuovo progetto non prevede obbiettivi a breve termine. Visto il percorso che ha fatto può meritare la conferma, soprattutto se le alternative (vedi Grosso) sono dello stesso livello. Se la Fiorentina ha ambizioni più alte serve un altro profilo e Paratici avrà sicuramente fatto le sue mosse.
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