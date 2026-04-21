Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, commenta quanto successo in Lecce-Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi consiglia: “Gudmundsson a sinistra non incide, provarlo centravanti?”
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Polverosi consiglia: “Gudmundsson a sinistra non incide, provarlo centravanti?”
"La Fiorentina ha guadagnato un punto sul Cagliari e mantenuto Cremonese e Lecce a -8, però deve fare attenzione alle ultime gare di campionato"
La Fiorentina sembrava una squadra con una testa e buone gambe, non si bloccava davanti al primo ostacolo e quando doveva difendersi lo faceva senza affanno. Questa impressione ha avuto vita breve, brevissima. Un quarto d’ora, il finale del primo tempo. Nel secondo è di nuovo precipitata nel suo vecchio male: tutta dietro, schiacciata da un avversario che aveva perso le ultime quattro partite segnando un solo gol. La squadra di Vanoli non è mai ripartita, nemmeno ci ha provato. Proprio come capitava mesi fa, quando era incapace di resistere a ogni assalto. E come accadeva a quei tempi, anche stavolta è stata rimontata. Non solo, ha rischiato di prendere anche il secondo gol. I problemi sono evidenti: Piccoli non c’è, Gudmundsson a sinistra si sente fuori posizione e non incide nemmeno con un graffio (provarlo centravanti?), Ndour va su e giù, Fagioli sta rallentando, Dodo ha rallentato da tempo, e ora le assenze di Kean e Parisi si fanno sentire. La classifica non preoccupa, per adesso. La Fiorentina ha guadagnato un punto sul Cagliari e mantenuto Cremonese e Lecce a -8, però deve fare attenzione alle ultime gare di campionato, Sassuolo e Genoa hanno già tagliato i loro traguardi, Roma, Juventus e Atalanta non ancora.
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