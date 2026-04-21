TS: “Fiorentina quasi salva, ma serve continuare a lottare. Nulla è ancora deciso”

Il pareggio di ieri sera mette quasi in salvo la Fiorentina con Lecce e Cremonese destinate a giocarsi tutto nelle ultime gare di campionato. La partita inizia in salita per i viola con Vanoli costretto a togliere Gosens per un infortunio . Nonostante le occasioni dei padroni di casa è la Fiorentina che passa in vantaggio grazie al mancino a giro di Harrison (primo gol in maglia viola).

La squadra di Di Francesco resta comunque in partita con la Fiorentina che prova a sfruttare gli spazi e al 38’ ha una ghiotta occasione per raddoppiare, ma Piccoli spreca. Nel secondo tempo i salentini alzano il baricentro e aumentano l'intensità mettendo in difficoltà la viola. E infatti arriva il pareggio del Lecce con un colpo di testa di Thiago Gabriel.