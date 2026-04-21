Il pareggio di ieri sera mette quasi in salvo la Fiorentina con Lecce e Cremonese destinate a giocarsi tutto nelle ultime gare di campionato. La partita inizia in salita per i viola con Vanoli costretto a togliere Gosens per un infortunio. Nonostante le occasioni dei padroni di casa è la Fiorentina che passa in vantaggio grazie al mancino a giro di Harrison (primo gol in maglia viola).
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Fiorentina quasi salva, ma serve continuare a lottare. Nulla è ancora deciso”
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TS: “Fiorentina quasi salva, ma serve continuare a lottare. Nulla è ancora deciso”
La Fiorentina si mette quasi in salvo, il Lecce è costretto a giocarsela fino alla fine
La squadra di Di Francesco resta comunque in partita con la Fiorentina che prova a sfruttare gli spazi e al 38’ ha una ghiotta occasione per raddoppiare, ma Piccoli spreca. Nel secondo tempo i salentini alzano il baricentro e aumentano l'intensità mettendo in difficoltà la viola. E infatti arriva il pareggio del Lecce con un colpo di testa di Thiago Gabriel.
Il pareggio dà coraggio al Lecce con la Fiorentina che abbassa il baricentro ma non perde compattezza, riuscendo a contenere gli assalti senza concedere occasioni clamorose. Un punto a testa, dunque, che racconta due storie diverse ma unite dalla stessa necessità: continuare a lottare, perché nulla è ancora deciso. Lo scrive Tuttosport.
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