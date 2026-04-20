Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha detto la sua dopo la partita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:
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Di Francesco si lamenta: “Il gol di Harrison nasce da un fallo su Coulibaly”
"Crisi dell'attacco? Oggi la squadra mi è piaciuta. Con Galdeman abbiamo un attaccante in più, ma non posso perdere l'equilibrio"
Veniamo da un momento delicato, stiamo affrontando errori individuali non semplici. Prima di prendere il gol stavamo facendo bene, poi l'occasione di Harrison nasce da un fallo su Coulibaly. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per fare gol e non abbiamo concretizzato, questo è il nostro cruccio. Con questa voglia possiamo arrivare alla salvezza. Crisi dell'attacco? Oggi la squadra mi è piaciuta. Con Galdeman abbiamo un attaccante in più, ma non posso perdere l'equilibrio. Abbiamo la nostra organizzazione, dobbiamo solo lasciarsi andare di più negli ultimi metri. Attraverso queste prestazioni arriveremo alla salvezza. Cosa cerco da ritiro? La prestazione della squadra nasce dagli allenamenti. Abbiamo analizzato diverse soluzioni per capire dove migliorare. Il campo ha dimostrato che i ragazzi, nonostante le difficoltà, sono sul pezzo. La Fiorentina ha calciato davvero poco in porta.
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