Paolo Vanoli, allenatore viola, è intervenuto nel pre partita di Lecce-Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli nel pre: “Solomon fuori per un motivo. Ritorno di Kean? Facciamo il possibile”
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Vanoli nel pre: “Solomon fuori per un motivo. Ritorno di Kean? Facciamo il possibile”
Le parole dell'allenatore della Fiorentina nel pre partita
Una partita importante, punti pesanti. Giochiamo contro una squadra che cerca punti decisivi su un campo davvero complicato. Solomon? Una questione di gestione, ha fatto una grande gara giovedì e abbiamo altre partite da disputare. Moise Kean? Ha un problema che sia noi che lui ci stiano impegnando a risolverlo per averlo il prima possibile sul campo.
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