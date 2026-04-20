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Vanoli nel pre: “Solomon fuori per un motivo. Ritorno di Kean? Facciamo il possibile”

Vanoli nel pre: “Solomon fuori per un motivo. Ritorno di Kean? Facciamo il possibile” - immagine 1
Le parole dell'allenatore della Fiorentina nel pre partita
Redazione VN

Paolo Vanoli, allenatore viola, è intervenuto nel pre partita di Lecce-Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Una partita importante, punti pesanti. Giochiamo contro una squadra che cerca punti decisivi su un campo davvero complicato. Solomon? Una questione di gestione, ha fatto una grande gara giovedì e abbiamo altre partite da disputare. Moise Kean? Ha un problema che sia noi che lui ci stiano impegnando a risolverlo per averlo il prima possibile sul campo.

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