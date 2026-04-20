Lecce, parla il ds: “Fiorentina da obiettivi prestigiosi. Ritiro? Sì, vi spiego”

Le parole di Stefano Trinchera a Dazn

Redazione VN 20 aprile - 20:28

Stefano Trinchera ha parlato prima della sfida contro la Fiorentina, soffermandosi sul momento delicato vissuto dal Lecce e sulla scelta del ritiro.

“Questa è una squadra che è abituata a lottare da sempre e a ritrovarsi in situazioni di difficoltà come quella attuale”, ha spiegato il ds giallorosso. “Questo però è il nostro cammino, il nostro percorso e anche la nostra reale dimensione. Siamo abituati a queste battaglie e oggi è un’altra occasione che cerchiamo di sfruttare al massimo, sapendo che davanti abbiamo una Fiorentina costruita per obiettivi prestigiosi”.

Trinchera ha poi chiarito le motivazioni che hanno portato la squadra a scegliere il ritiro in vista del finale di stagione. “La squadra è molto centrata e sa che dobbiamo fare una grande impresa per uscire da questa situazione. I giocatori hanno espresso il desiderio, insieme al mister e allo staff tecnico, di andare in ritiro per prepararsi al meglio a questo finale di stagione. Noi abbiamo condiviso questa scelta ed è una bella iniziativa che dà merito alla consapevolezza di questi ragazzi, che vogliono farcela a tutti i costi”.

Infine il direttore sportivo del Lecce ha parlato anche del ritorno di Francesco Camarda, reduce da un infortunio. “Ha recuperato da un problema fisico abbastanza serio, ma negli ultimi giorni ci ha chiamato e ci ha trasmesso grande entusiasmo per tornare a Lecce e dare una mano alla squadra. Noi accogliamo con piacere questo suo spirito positivo e la voglia di aiutarci a raggiungere un obiettivo strepitoso”.