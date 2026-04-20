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Pongracic nel pre: “Ecco cosa è cambiato. Lavoro e sacrificio, ora abbiamo fiducia”

Pongracic nel pre: “Ecco cosa è cambiato. Lavoro e sacrificio, ora abbiamo fiducia” - immagine 1
Le parole del doppio ex di Lecce-Fiorentina
Redazione VN

Marin Pongracic, difensore viola, è intervenuto nel pre partita di Lecce-Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Salvarmi a Lecce mi ha insegnato tanto, sono felice di quello che ho passato. Un'esperienza che mi ha aiutato e che mi ha fatto crescere. Posso trasmettere cose importanti al gruppo per dare una mano. Solidità? Abbiamo ripreso la fiducia, lavorando tanto e bene. Poi con i risultati ti senti più fiducioso. Lavoro e sacrificio e abbiamo ottenuto risultati.

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