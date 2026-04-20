L'ex arbitro e opinionista Gianpaolo Calvarese ha parlato a 30° Minuto su Italia 7, soffermandosi sull'arbitro di Lecce-Fiorentina Fabio Maresca:
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Calvarese sull’arbitro di Lecce-Fiorentina: “Maresca ha patito solo gli infortuni”
Il giudizio sulla designazione di Lecce-Fiorentina: così Fabio Maresca viene valutato da Gianpaolo Calvarese in diretta tv
Maresca quest'anno ha fatto poche gare, è stato infortunato. Ora sta recuperando, ha fatto bene Atalanta-Juventus. Ha una grande personalità, forse ogni tanto questo ha avuto dei risvolti negativi ma per lo più il suo cruccio sono gli infortuni. Cartellini? Dipende dalla gara. Nei big match non è uno come può essere Doveri, con la soglia d'intervento alta, se serve parte in quarta. La Fiorentina è relativamente serena, ma il Lecce si gioca tutto, quindi la tensione ci sarà.
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