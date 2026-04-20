Siebert: “Contro la Fiorentina fondamentale per noi, club e città”

Jamil Siebert ha parlato a DAZN nel prepartita della sfida tra Lecce e Fiorentina, soffermandosi sull’importanza della gara e sul rapporto costruito con l’ambiente giallorosso.

“Fin dal primo momento in cui ho firmato qui mi sono sentito accolto in modo speciale”, ha spiegato il difensore del Lecce. “I tifosi sono stati appassionati fin dall’inizio. Per me non è stato facile nei primi mesi, ma da quando sono arrivato qui mi sono dedicato tantissimo al lavoro e al raggiungimento del nostro obiettivo principale, cioè restare in Serie A”.