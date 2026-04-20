Jamil Siebert ha parlato a DAZN nel prepartita della sfida tra Lecce e Fiorentina, soffermandosi sull’importanza della gara e sul rapporto costruito con l’ambiente giallorosso.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Siebert: “Contro la Fiorentina fondamentale per noi, club e città”
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Siebert: “Contro la Fiorentina fondamentale per noi, club e città”
Le parole del difensore del Lecce a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Fiorentina
“Fin dal primo momento in cui ho firmato qui mi sono sentito accolto in modo speciale”, ha spiegato il difensore del Lecce. “I tifosi sono stati appassionati fin dall’inizio. Per me non è stato facile nei primi mesi, ma da quando sono arrivato qui mi sono dedicato tantissimo al lavoro e al raggiungimento del nostro obiettivo principale, cioè restare in Serie A”.
Siebert ha poi sottolineato quanto la sfida contro la Fiorentina sia importante non solo per la squadra, ma per tutto l’ambiente leccese. “La partita di oggi è molto importante per noi giocatori, ma anche per il club, per la città, per le persone che vivono qui e per chi viene allo stadio. Vogliamo dimostrare che oggi giochiamo anche per loro”.
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