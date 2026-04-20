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Ndour al 45′ avvisa: “Non dobbiamo commettere questo errore”

Ndour al 45′ avvisa: “Non dobbiamo commettere questo errore” - immagine 1
La ricetta di Ndour per battere il Lecce
Redazione VN

Cher Ndour ha parlato prima dell'inizio del secondo tempo di Lecce-Fiorentina. Ecco le parole del centrocampista viola ai microfoni di DAZN:

Adesso non dobbiamo abbassare i ritmi e l'intensità. Quando siamo in vantaggio spesso ci abbassiamo troppo, dobbiamo mantenere la testa giusta per vincere questa partita.

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