Cher Ndour ha parlato prima dell'inizio del secondo tempo di Lecce-Fiorentina. Ecco le parole del centrocampista viola ai microfoni di DAZN:
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Ndour al 45′ avvisa: “Non dobbiamo commettere questo errore”
La ricetta di Ndour per battere il Lecce
Adesso non dobbiamo abbassare i ritmi e l'intensità. Quando siamo in vantaggio spesso ci abbassiamo troppo, dobbiamo mantenere la testa giusta per vincere questa partita.
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