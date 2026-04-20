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Vanoli lo rischia, lui non ce la fa: esce Gosens. Dentro il giovane Balbo

Vanoli lo rischia, lui non ce la fa: esce Gosens. Dentro il giovane Balbo - immagine 1
Cambio in casa Fiorentina, si fa male Gosens
Redazione VN

Era uno dei ballottaggi di questi giorni, con Robin Gosens uscito stremato dalla sfida di giovedì contro il Crystal Palace. Il tedesco non era al 100%, ma Paolo Vanoli ha deciso comunque di metterlo in campo dal 1' minuto.

Dopo 10 minuti però, l'ex Atalanta si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Problema alla coscia sinistra per il tedesco. Al suo posto dentro il giovane Balbo, promessa del vivaio del Viola Park.

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