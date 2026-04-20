Era uno dei ballottaggi di questi giorni, con Robin Gosens uscito stremato dalla sfida di giovedì contro il Crystal Palace. Il tedesco non era al 100%, ma Paolo Vanoli ha deciso comunque di metterlo in campo dal 1' minuto.
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VIOLA NEWS news viola Vanoli lo rischia, lui non ce la fa: esce Gosens. Dentro il giovane Balbo
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Vanoli lo rischia, lui non ce la fa: esce Gosens. Dentro il giovane Balbo
Cambio in casa Fiorentina, si fa male Gosens
Dopo 10 minuti però, l'ex Atalanta si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Problema alla coscia sinistra per il tedesco. Al suo posto dentro il giovane Balbo, promessa del vivaio del Viola Park.
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