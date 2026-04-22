Moise Kean resta uno dei nomi più delicati in casa Fiorentina in vista del mercato estivo. L’attaccante, fermo nelle ultime settimane per infortunio, è al centro delle valutazioni della società non solo per il rendimento, ma anche per il possibile interesse di altri club.
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VIOLA NEWS news viola stampa Kean tutt’altro che incedibile: ecco la cifra che chiede la Fiorentina
La Nazione
Kean tutt’altro che incedibile: ecco la cifra che chiede la Fiorentina
Fiorentina, Kean al centro del mercato: per cederlo servirà questa cifra. Il club valuta offerte in vista dell’estate.
La linea viola sembra chiara: per lasciarlo partire servirà un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. Una cifra importante ma di molto al di sotto della clausola presente nel contratto (62 milioni), valida dal 1° al 15° luglio. Lo scrive La Nazione
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