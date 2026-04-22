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La Nazione

Kean tutt’altro che incedibile: ecco la cifra che chiede la Fiorentina

Kean tutt’altro che incedibile: ecco la cifra che chiede la Fiorentina - immagine 1
Fiorentina, Kean al centro del mercato: per cederlo servirà questa cifra. Il club valuta offerte in vista dell’estate.
Redazione VN

Moise Kean resta uno dei nomi più delicati in casa Fiorentina in vista del mercato estivo. L’attaccante, fermo nelle ultime settimane per infortunio, è al centro delle valutazioni della società non solo per il rendimento, ma anche per il possibile interesse di altri club.

La linea viola sembra chiara: per lasciarlo partire servirà un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. Una cifra importante ma di molto al di sotto della clausola presente nel contratto (62 milioni), valida dal 1° al 15° luglio. Lo scrive La Nazione

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