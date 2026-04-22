Frey: “Ho rischiato di morire. E Roby Baggio mi ha cambiato la vita”

La rinascita ed il supporto di Roberto Baggio—
"Ero in ritiro con la Fiorentina, non mi sentivo sicuro del mio ginocchio, ero in crisi. Ho chiamato Roby (Baggio). Mi ha introdotto alla religione buddista. Mi ha cambiato la vita. Mi ha dato una prospettiva fatta di lucidità".
Il dramma della malattia—
"Una mattina mi sono svegliato e riuscivo a muovere solo la testa. Il resto del corpo era immobilizzato. Il dottore mi aveva avvisato: "Può essere mortale". Mi chiedevo se fosse arrivata davvero la mia fine. Un giorno avevo chiesto anche al notaio di preparami il testamento. Per fortuna è rimasto sigillato". Frey ha poi aggiunto un altro dettaglio: "Avevo rischiato di morire anche tre anni prima, il 14 luglio 2016, il giorno della strage di Nizza. Sarei dovuto essere lì a festeggiare con gli amici, ma mi salvò un ritardo aereo".
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