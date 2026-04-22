Frey: “Ho rischiato di morire. E Roby Baggio mi ha cambiato la vita”

"Nella mia vita ho toccato con mano la sofferenza. L’ho fatto per tre volte. La prima è stata un dolore fisico, la seconda psicologico, la terza ha colpito corpo e mente. Ma sono grato di aver vissuto tutto questo. (...) Rientravo la sera ed era tutto vuoto e buio. Non riuscivo più a dormire, travolto dai pensieri. Ne sono uscito chiedendo aiuto a uno psicologo. Da solo non ce l’avrei fatta". Ha inoltre denunciato il tabù della salute mentale che vigeva nel mondo del calcio in quegli anni: "Non ne parlavo con gli amici perché avevo paura che potesse girare la voce. Al tempo il mondo del calcio non era pronto: sarei stato trattato come un malato, un debole".