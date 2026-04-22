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Viola, tempo di scelte. Cinque gare per decidere chi resta: tutti sotto osservazione

Viola, tempo di scelte. Cinque gare per decidere chi resta: tutti sotto osservazione - immagine 1
Le ultime gare saranno decisive: la dirigenza della Fiorentina valuta tutta la rosa in vista del mercato estivo.
Redazione VN

Le ultime cinque giornate diventano un banco di prova per l’intera rosa della Fiorentina. Non solo i giocatori in prestito, ma anche diversi elementi già di proprietà sono chiamati a convincere.

Tra questi Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli, Marco Brescianini, Giovanni Fabbian e Daniele Rugani, arrivati con formule diverse ma tutti in cerca di conferme.

Con la salvezza ormai in tasca, la squadra potrà giocare con maggiore libertà, offrendo indicazioni utili in vista delle scelte estive. Lo riporta la Repubblica.

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