Sarà un’estate complessa per la Fiorentina, alle prese con una profonda riorganizzazione della rosa. Tra giocatori in prestito da riscattare e circa quindici rientri, la dirigenza dovrà effettuare scelte decisive.
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Fiorentina, rivoluzione in estate: tra riscatti e 15 rientri dai prestiti
Estate calda per la Fiorentina: tra riscatti e rientri, scelte decisive.
Situazioni come quelle di Jack Harrison e Manor Solomon si intrecciano con le valutazioni su elementi già in rosa, in un contesto reso più delicato dall’assenza di introiti europei.
Errori di valutazione potrebbero pesare anche sul piano economico, motivo per cui le ultime partite saranno fondamentali per delineare il futuro. Lo scrive la Repubblica.
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