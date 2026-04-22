Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, Vanoli si gioca tutto: futuro in bilico fino all’ultima gara

news viola

Fiorentina, Vanoli si gioca tutto: futuro in bilico fino all’ultima gara

Vanoli
Paolo Vanoli si gioca la conferma: decisive le ultime 5 gare per il futuro viola
Redazione VN

Archiviata la salvezza, la Fiorentina guarda già al futuro, ma resta aperto il capitolo allenatore. Paolo Vanoli è deciso a giocarsi fino in fondo le proprie chance di conferma, forte del lavoro che ha portato alla permanenza in Serie A.

Il tecnico ha chiesto massima concentrazione nelle ultime cinque partite, respingendo l’idea di un finale di stagione “rilassato”. L’obiettivo è chiudere al meglio e dimostrare di poter guidare il progetto anche dalla prossima stagione.

Parallelamente, la dirigenza guidata da Fabio Paratici valuta anche profili alternativi, con una preferenza per un allenatore straniero e propositivo. Decisivo sarà il finale di campionato. Lo riporta la Repubblica.

Leggi anche
Polverosi: “Kean-Piccoli, il rebus dell’attacco. A Paratici serve un capolavoro”
Solomon, il dubbio della Fiorentina: qualità sì, ma reggerà fisicamente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA