Fiorentina, Vanoli si gioca tutto: futuro in bilico fino all’ultima gara

Archiviata la salvezza, la Fiorentina guarda già al futuro, ma resta aperto il capitolo allenatore. Paolo Vanoli è deciso a giocarsi fino in fondo le proprie chance di conferma, forte del lavoro che ha portato alla permanenza in Serie A.

Il tecnico ha chiesto massima concentrazione nelle ultime cinque partite, respingendo l’idea di un finale di stagione “rilassato”. L’obiettivo è chiudere al meglio e dimostrare di poter guidare il progetto anche dalla prossima stagione.