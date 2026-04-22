Archiviata la salvezza, la Fiorentina guarda già al futuro, ma resta aperto il capitolo allenatore. Paolo Vanoli è deciso a giocarsi fino in fondo le proprie chance di conferma, forte del lavoro che ha portato alla permanenza in Serie A.
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Fiorentina, Vanoli si gioca tutto: futuro in bilico fino all’ultima gara
Paolo Vanoli si gioca la conferma: decisive le ultime 5 gare per il futuro viola
Il tecnico ha chiesto massima concentrazione nelle ultime cinque partite, respingendo l’idea di un finale di stagione “rilassato”. L’obiettivo è chiudere al meglio e dimostrare di poter guidare il progetto anche dalla prossima stagione.
Parallelamente, la dirigenza guidata da Fabio Paratici valuta anche profili alternativi, con una preferenza per un allenatore straniero e propositivo. Decisivo sarà il finale di campionato. Lo riporta la Repubblica.
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