Se Jack Harrison sta chiudendo in crescita i suoi primi mesi con la Fiorentina, tanto da convincere la dirigenza a riflettere sul riscatto, più complessa appare la situazione di Manor Solomon.
La Gazzetta dello Sport
Solomon, il dubbio della Fiorentina: qualità sì, ma reggerà fisicamente?
Arrivato in prestito dal Tottenham Hotspur, l’esterno israeliano aveva iniziato con segnali incoraggianti, prima di essere rallentato da un infortunio muscolare che ne ha compromesso la continuità.
Nonostante le difficoltà, Solomon ha comunque messo in mostra buone qualità offensive, trovando anche due gol in campionato. Il principale punto interrogativo resta però la tenuta fisica, fattore determinante nelle valutazioni per il futuro.
Il riscatto è fissato intorno ai 10 milioni: una cifra significativa, ma non semplice da rimpiazzare sul mercato per un giocatore che conosce già il campionato italiano. Le ultime giornate saranno decisive prima delle scelte finali della dirigenza viola guidata da Fabio Paratici. Lo riporta La Gazzetta dello Sport
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