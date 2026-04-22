Il primo gol in Serie A di Jack Harrison arriva nel momento chiave della stagione e avvicina la Fiorentina alla salvezza. L’esterno inglese, arrivato a gennaio in prestito dal Leeds, ha interrotto un digiuno lungo oltre un anno, ritrovando sensazioni importanti.
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Harrison si sblocca: gol pesante e futuro in bilico
Harrison si sblocca con la maglia viola. Prestazioni in crescendo per l'esterno inglese, la Fiorentina deciderà di riscattarlo?
Cresciuto nelle ultime settimane, Harrison si è imposto per continuità e intensità, qualità particolarmente apprezzate da Paolo Vanoli. Il suo rendimento in crescita potrebbe spingere il club a valutare il riscatto, fissato intorno ai 10 milioni.
Le ultime giornate saranno decisive: raggiunta la salvezza, la dirigenza guidata da Fabio Paratici cercherà di capire se ci sono margini per trattenerlo, magari a condizioni più favorevoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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