La Nazione su Solomon e Harrison: “Ecco la volontà viola sui riscatti”

Fiorentina, dubbi sul riscatto di Harrison e Solomon: costi elevati e rendimento altalenante complicano le scelte di fine stagione.

Tra i nodi da sciogliere in casa Fiorentina c’è anche il futuro di Jack Harrison e Manor Solomon , arrivati in prestito a gennaio. Il possibile riscatto dei due esterni pesa a bilancio (circa 17 milioni complessivi) e i dubbi sono legati soprattutto al rendimento fin qui sotto le aspettative.

Harrison ha dato segnali di disponibilità e continuità fisica, trovando anche il gol a Lecce, ma senza incidere davvero. Più complessa la situazione di Solomon: prima dell’infortunio aveva mostrato qualità importanti, ma i problemi fisici e i costi elevati frenano le valutazioni. Al momento, la sensazione è che nessuno dei due sia certo della conferma. Lo scrive La Nazione