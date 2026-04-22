Il pareggio di Lecce conferma una tendenza chiara nei numeri della Fiorentina, soprattutto in fase difensiva. I viola sono tra le peggiori squadre della Serie A per gol subiti di testa (12) (LEGGI QUI) e su calcio piazzato (18), con solo il Genoa a fare peggio in quest’ultimo dato. Fragilità strutturali che continuano a emergere nei momenti chiave delle partite.
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Fiorentina, numeri allarmanti: tantissimi i punti persi da vantaggio
Fiorentina, dati allarmanti: 12 gol subiti di testa, 18 su piazzati e 24 punti persi da vantaggio, tra i peggiori numeri della Serie A.
A pesare è anche il dato sui punti persi da situazione di vantaggio: ben 24, il peggiore del campionato. Un numero che fotografa le difficoltà della squadra nel gestire le gare, tra cali di concentrazione ed errori individuali, come visto anche nella ripresa contro il Lecce. Lo scrive La Nazione
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