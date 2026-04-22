Manor Solomon e Jack Harrison hanno condiviso finora poco il campo, ma il finale di stagione potrebbe offrire l’occasione per testarli insieme. L’esterno israeliano, nonostante una presenza intermittente, ha inciso maggiormente sotto porta con due reti in campionato, mentre resta ancora a secco di assist in Italia.
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La Gazzetta Dello Sport
Fiorentina, ipotesi doppia ala: Solomon-Harrison per il finale di stagione
Gudmundsson prestazioni deludenti, la Fiorentina può optare per le due ali di ruoli per questo finale di stagione
Il possibile cambio di scenario tattico, secondo La Gazzetta dello Sport, nasce anche dal momento difficile di Albert Gudmundsson, il cui rendimento potrebbe spingere l’allenatore a puntare su una Fiorentina con due ali pure. Una soluzione che permetterebbe di sfruttare contemporaneamente le caratteristiche di Solomon e Harrison nel momento decisivo della stagione.
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