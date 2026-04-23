Malusci: “Sarri resta al primo posto, ma ecco un nome che riporterebbe l’ambizione”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto durante “Il Pranzo con il Pentasport” su Radio Bruno, analizzando il momento viola e le possibili scelte per la panchina. Tra confronti tecnici e visione futura, Malusci ha messo l’accento sulla necessità di ritrovare ambizione e continuità, indicando profili esperti ma anche alternative di carattere per rilanciare il progetto.