L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto durante “Il Pranzo con il Pentasport” su Radio Bruno, analizzando il momento viola e le possibili scelte per la panchina. Tra confronti tecnici e visione futura, Malusci ha messo l’accento sulla necessità di ritrovare ambizione e continuità, indicando profili esperti ma anche alternative di carattere per rilanciare il progetto.
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Malusci: “Sarri resta al primo posto, ma ecco un nome che riporterebbe l’ambizione”
Malusci: Sarri prima scelta per la Fiorentina, alternativa Gasperini. Dubbi sulla conferma di Vanoli per la prossima stagione.
La differenza tra Sarri e Grosso la fa l'esperienza. Il tecnico del Sassuolo si sta mettendo in evidenza, quest'anno ha fatto bene anche con una rosa normale, Sarri però ha dalla sua parte la tanta gavetta che ha fatto. Io a Firenze vorrei riportare l'ambizione, Sarri per me resta al primo posto, ma se vogliamo tirare fuori un nome nuovo direi Gasperini. Non è un allenatore per cui nutro una grande simpatia ma è un ambizioso ed è quello che a Firenze manca ormai da troppo tempo. Non voglio togliere i meriti a chi ci ha risollevato in questa stagione, anzi, ma non ripartirei da Vanoli la prossima stagione.
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