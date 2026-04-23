Vitale: “Paratici avrà tanto da fare. Senza cambio proprietà sarà dura”

Vitale critica gestione e mercato della Fiorentina: dubbi su Paratici, proprietà e futuro tra esuberi e investimenti.

L’ex dirigente dell’Empoli, Pino Vitale, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, analizzando a 360 gradi la situazione della Fiorentina. Tra riflessioni sulla dirigenza, valutazioni sul mercato e considerazioni sul futuro del club, Vitale ha toccato diversi aspetti, soffermandosi anche sulla gestione tecnica e societaria.