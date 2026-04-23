Gianfranco Monti, ospite negli studi del Pentasport, analizza senza filtri la stagione della Fiorentina, ben lontana dalle aspettative europee iniziali. Tra delusioni in campionato e l’occasione sprecata in Conference League, il focus si sposta ora sul futuro. L’arrivo di Paratici rappresenta un punto di svolta dirigenziale, ma restano dubbi su guida tecnica e progetto di gioco. Monti evidenzia confusione nelle strategie del club e sottolinea l’urgenza di pianificare con chiarezza, anche sul fronte dei rientri dai prestiti.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Sul futuro tanta confusione. Ecco l’allenatore che vorrei”
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Monti: “Sul futuro tanta confusione. Ecco l’allenatore che vorrei”
Monti critica la stagione della Fiorentina: tra delusioni e futuro incerto, ora tocca a Paratici dare una direzione chiara al progetto viola.
Il finale di stagione che ci aspettavamo vedeva la Fiorentina in lotta per l'Europa, mentre adesso ti puoi aggrappare solo al futuro. A livello dirigenziale è arrivato un top, Paratici, adesso tocca a lui tracciare la linea del futuro viola. Oltre alla brutta annata, anche la Conference l'hai buttata via; dovevi arrivare in finale, io da incompetente avrei giocato con un 4-5-1 o un 4-4-2 per poi giocarti tutto a Firenze. Sul futuro, però, vedo molta confusione: c'è chi è sicuro della conferma di Vanoli e chi invece pensa che Paratici opti per altro e io rientro nel secondo gruppo. Non voglio pensare che la Fiorentina possa ricominciare da questo NON gioco. Le partite giocate bene dalla Fiorentina te le ricordi e le conti sulle dita di una mano; adesso però l'importante è mettere al sicuro la salvezza. Le smentite della Fiorentina sui nomi accostati? Io fossi in loro non lo farei, perché smentire? Io fossi nella Fiorentina non vi ca**erei di striscio. Questo lavoro delle smentite mi fa capire che c'è ancora da lavorare tanto.
I rientri dai prestiti—
Io spero che si siano già messi a lavoro per piazzare qualcuno dei 16 rientranti, ridursi a fine stagione sarebbe sbagliato. Martinelli? E' bravo, sta facendo bene e non voglio bruciarlo. Io terrei De Gea e gli farei fare un altro anno di gavetta.
L'allenatore—
Vanolia Firenze ha fatto bene, e sicuramente a giugno avrà mercato ma io non ripartirei da lui. Grosso? Il Sassuolo gioca bene, ma io vorrei un profilo più "pesante". Se poi opti per un profilo come Grosso allora devi fare un altro tipo di programma; è bravo, ma così come Italiano e Palladino al loro arrivo deve dimostrate ancora tanto. Se vuoi un giovane il nome che farei io è Farioli, in alternativa andrei su profili come Sarri, Conte, De Zerbi, Mourinho.. io voglio un allenatore che mi faccia divertire, che riesca a spostare gli equilibri anche in ottica mercato.
Lo staff medico—
Paratici deve mettere bocca anche lì. Le voci girano: calciatori che si rivolgono ad altri dottori per farsi vedere.. sono tutte situazioni da valutare. Il ruolo dello staff medico è molto importante e non spetta a me giudicarlo ma se Paratici si informa e valuta tutto ciò che è successo in questi anni sarebbe più giusto. Ai tempi di Italiano lui giocò con 7 giocatori diversi rispetto alla partita precedente e noi ci lamentavamo, ma la verità è che erano tutti acciaccati e lui non poteva dirlo.
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