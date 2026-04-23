Monti: “Sul futuro tanta confusione. Ecco l’allenatore che vorrei”

Monti critica la stagione della Fiorentina: tra delusioni e futuro incerto, ora tocca a Paratici dare una direzione chiara al progetto viola.

Gianfranco Monti, ospite negli studi del Pentasport, analizza senza filtri la stagione della Fiorentina, ben lontana dalle aspettative europee iniziali. Tra delusioni in campionato e l’occasione sprecata in Conference League, il focus si sposta ora sul futuro. L’arrivo di Paratici rappresenta un punto di svolta dirigenziale, ma restano dubbi su guida tecnica e progetto di gioco. Monti evidenzia confusione nelle strategie del club e sottolinea l’urgenza di pianificare con chiarezza, anche sul fronte dei rientri dai prestiti.