Cesare Natali, doppio ex della sfida in programma domenica, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. La stagione viola, la partita di domenica e il futuro della panchina della Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Natali: “Opterei per Sarri, ma la conferma di Vanoli non mi stupirebbe”
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Natali: “Opterei per Sarri, ma la conferma di Vanoli non mi stupirebbe”
Natali analizza la Fiorentina: segnali di crescita, sfida col Sassuolo e futuro panchina tra Sarri e possibile conferma di Vanoli.
Tre o quattro mesi fa la situazione per la Fiorentina era critica, adesso sembra che si sia tirata fuori dalle difficoltà. Ho visto la partita con Lecce, la squadra di Di Francesco ha giocato anche al di sopra delle proprie qualità ma si vede che la Fiorentina non è più la squadra di dicembre. Il Sassuolo mi ha colpito molto, la Fiorentina affronterà una squadra che gioca molto bene. Partite come quella di domenica sono strane; puoi dominarla ma allo stesso tempo la serenità può permettere al Sassuolo di disputare un'ottima gara.
L'allenatore—
Io potessi prenderei Sarri. Grosso è bravissimo penso che sia pronto anche per allenare una dimensione maggiore al Sassuolo, ma se devo pensare ad un allenatore "sicuro" prenderei Sarri; al di là della Fiorentina, è un discorso che allargo a tutte le squadre di Serie A. Dobbiamo anche dire che la situazione per Vanoli non era semplice, ed è riuscito comunque a raggiungere l'obiettivo. Una sua conferma non mi stupirebbe
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