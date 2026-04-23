Mossuto (Lega): “100 anni, ma con quale Franchi? Si accettano scommesse…”

Guglielmo Mossuto, Capogruppo Lega in Consiglio comunale a Firenze e Vicepresidente della Commissione Cultura e Sport, ha parlato della situazione dello Stadio Franchi. Questo il comunicato sul tema:

I tempi

"Giustamente la Fiorentina si sta muovendo per celebrare al meglio il traguardo storico del centenario del club ed il 29 agosto in occasione di una partita casalinga del prossimo campionato ci saranno grandi festeggiamenti. Tutto molto bello e già ci siamo segnati in agenda l'imperdibile appuntamento, ma ci chiediamo in quale contesto "scenografico" si terrà l'evento. Ovviamente, ci riferiamo alle condizioni dello stadio, dato che da qui a fine agosto non manca certo un'eternità ed il cronoprogramma dei lavori non ci pare così totalmente rispettato. Ci auguriamo, dunque, che l'ottimismo di Sindaco ed Assessore allo Sport in tal senso, si trasformi in fatti concreti e che la tifoseria viola possa gioire per questa ambiziosa meta raggiunta in un impianto quantomeno decoroso. Monitoreremo, quindi, settimana dopo settimana lo svolgersi dei lavori ed intanto si accettano scommesse..."