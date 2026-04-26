Vanoli a DAZN: “Ottima prova, peccato per il guizzo mancato. Gud? Si sacrifica”

Vanoli a DAZN dopo Fiorentina-Sassuolo: "Ottima prestazione, peccato per il guizzo mancato. Ecco cosa penso del sacrificio di Gudmundsson"

Redazione VN 26 aprile 2026 (modifica il 26 aprile 2026 | 17:30)

Al termine del pareggio a reti bianche contro il Sassuolo, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Nonostante il rammarico per i due punti persi, l'allenatore ha voluto sottolineare la continua crescita della squadra. (QUI LA SUA CONFERENZA STAMPA)

Il rammarico per il gol mancato — "Ci è mancato esclusivamente il guizzo finale per sbloccare il risultato," ha esordito Vanoli. "Abbiamo costruito numerose palle gol e offerto una prestazione di alto livello, inseguendo con caparbietà il successo e gestendo bene le preventive per evitare le ripartenze avversarie. In certi frangenti servirebbe maggiore freddezza sotto porta, ma la prova resta eccellente. È un punto che dà continuità al nostro cammino, anche se resta l'amaro in bocca per un'opportunità non sfruttata."

Il lavoro degli attaccanti: focus su Gudmundsson — Interpellato sulla prova del reparto offensivo, il mister ha speso parole d'elogio per l'islandese: "Ad Albert è mancata solo la zampata decisiva, ma il suo apporto alla manovra è stato fondamentale. Non era una gara semplice per lui; i suoi numeri al momento non sono altisonanti, ma da quando abbiamo variato l'assetto tattico sta garantendo un sacrificio immenso per il collettivo. Questo spirito di abnegazione è vitale per noi."

Il caso Mandragora — Infine, una battuta sul centrocampista ex Torino: "È estremamente positivo vedere un calciatore con tale ardore e desiderio di contribuire alla causa. Sono soddisfatto perché anche lui ha fornito una prestazione di assoluto spessore."