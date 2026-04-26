Sauro Fattori, ex tecnico della Fiorentina Femminile, ha parlato a Rtv38 dopo il pareggio della squadra di Vanoli contro il Sassuolo:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fattori: “Mi aspettavo più aggressività. Vanoli non reputa i giovani all’altezza”
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Fattori: “Mi aspettavo più aggressività. Vanoli non reputa i giovani all’altezza”
Sauro Fattori, ex allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Sassuolo
È stata una partita inguardabile, mi aspetto un po' più di libertà di mente. Braschi? È anche un messaggio. Non ci esprimiamo mai. Non tiriamo mai in porta e Turati secondo me è uno dei peggiori portieri in Serie A. Sembrava si dovesse giocare ancora per salvarci, volevo vedere più aggressività.
Vanoli—
La conferma non se la gioca ora. Anzi, se la gioca se fa vedere qualcosa. Giovani? Non li reputa all'altezza. Sarebbe stato meglio avesse detto così.
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