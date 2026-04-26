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Fattori: “Mi aspettavo più aggressività. Vanoli non reputa i giovani all’altezza”

Vanoli
Sauro Fattori, ex allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Sassuolo
Redazione VN

Sauro Fattori, ex tecnico della Fiorentina Femminile, ha parlato a Rtv38 dopo il pareggio della squadra di Vanoli contro il Sassuolo:

È stata una partita inguardabile, mi aspetto un po' più di libertà di mente. Braschi? È anche un messaggio. Non ci esprimiamo mai. Non tiriamo mai in porta e Turati secondo me è uno dei peggiori portieri in Serie A. Sembrava si dovesse giocare ancora per salvarci, volevo vedere più aggressività.

Vanoli

—  

La conferma non se la gioca ora. Anzi, se la gioca se fa vedere qualcosa. Giovani? Non li reputa all'altezza. Sarebbe stato meglio avesse detto così.

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