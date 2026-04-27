Braida: “Fagioli? È pronto per piazze importanti. Grosso è un ottimo allenatore”

"Quando un'annata inizia male, può succedere di tutto. La Fiorentina si sta risollevando proprio ora, cercando di raggiungere un approdo sicuro, nonostante nessuno si aspettasse una stagione così complessa. Credo che Vanoli , qualora riuscisse a centrare la salvezza in un contesto simile, taglierebbe un traguardo davvero importante . A volte i dirigenti hanno visioni differenti e possono valutare il cambiamento, perché nel calcio l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi. La permanenza in categoria resta la priorità; il futuro dipenderà poi dalle scelte societarie."

Grosso e Fagioli

"Su Grosso? Lo seguo dai tempi di Frosinone. Mi sembra molto maturato e ha ottenuto ottimi risultati. È normale incontrare delle difficoltà quando il livello si alza, ma lo considero un ottimo allenatore. Quanto a Fagioli, il talento non gli è mai mancato. A volte riesce a esprimerlo appieno, altre meno, ma il fatto che stia mostrando tutta la sua qualità in una stagione così difficile testimonia la sua crescita. È pronto per piazze importanti: ha il calcio nei piedi. Deve continuare a lavorare per migliorarsi costantemente; gli auguro che questo sia solo il primo passo di una carriera radiosa."