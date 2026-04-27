Fiorentina-Sassuolo è stata una partita giocata più fuori con le voci relative a Fabio Grosso che in campo. Nonostante ciò il tecnico neroverde ieri non ha fatto niente per ammaliare il pubblico del Franchi, ma resta uno dei candidati più accreditati per la prossima panchina viola.
Tuttosport
TS: “Grosso non ammalia il Franchi. Vanoli, autopromozione in piena regola”
Dall'altro lato un Paolo Vanoli alla ricerca di conferme con un autopromozione in piena regola: "Non devo spiegare niente. Non sono io a decidere il futuro, parlano i fatti: amo Firenze e spero di regalarle il centenario centrando un obiettivo che, quando sono arrivato qui, pareva impossibile".
Gli emiliani si accontentano di un pareggio considerata l'ormai salvezza raggiunta. Mentre per i viola una vittoria avrebbe messo sotto chiave l'agognata salvezza, comunque sempre più vicina: la Cremonese terzultima dista 9 punti e gli ultimi risultati - 3 successi e 4 pareggi con soli 3 gol subiti - certificano una continuità fondamentale per mettersi alle spalle questa complicatissima stagione. Lo riporta Tuttosport.
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