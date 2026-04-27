TS: “Grosso non ammalia il Franchi. Vanoli, autopromozione in piena regola”

Fiorentina-Sassuolo è stata una partita giocata più fuori dal campo con le voci che accostano Fabio Grosso alla panchina viola

Fiorentina-Sassuolo è stata una partita giocata più fuori con le voci relative a Fabio Grosso che in campo. Nonostante ciò il tecnico neroverde ieri non ha fatto niente per ammaliare il pubblico del Franchi, ma resta uno dei candidati più accreditati per la prossima panchina viola.

Dall'altro lato un Paolo Vanoli alla ricerca di conferme con un autopromozione in piena regola: "Non devo spiegare niente. Non sono io a decidere il futuro, parlano i fatti: amo Firenze e spero di regalarle il centenario centrando un obiettivo che, quando sono arrivato qui, pareva impossibile".