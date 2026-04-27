Complici le numerose assenze, la Fiorentina vista contro il Sassuolo era l'undici migliore possibile con Gudmundssonfalso nueve affiancato da Harrison e Solomon. In difesa Rugani vince il ballottaggio con Comuzzo, mentre a sinistra viene concessa una nuova chance a Balbo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Gud falso nueve, il piano di Vanoli funziona. Ma prevale la paura”
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Repubblica: “Gud falso nueve, il piano di Vanoli funziona. Ma prevale la paura”
Le occasioni migliori arrivano con Solomon, Dodò e un tacco di Gudmundsson schierato da falso nueve
Senza una punta di riferimento Vanoli prevede tanto palleggio, poche verticalizzazioni, uno contro uno sugli esterni: un piano che funziona, con ben 26 tocchi dei viola. La Fiorentina produce diverse buone occasioni per il vantaggio con i due esterni, ma Turati respinge bene bene su un colpo di tacco di Gudmundsson e lo stesso Solomon manca il bersaglio da posizione più che favorevole.
Il Sassuolo riparte in contropiede senza combinare niente escluso il palo di Pinamonti. Anche nel secondo tempo la Fiorentina ha una buona inerzia, poi la stanchezza e la paura prendendono il sopravvento concludendosi su un tiro fuori di Comuzzo. Lo scrive La Repubblica.
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