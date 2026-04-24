Albert Gudmundsson ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Lega Calcio. Queste sono le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola interviste Gudmundsson: “Orgoglioso di rappresentare Firenze. Qualcuno scontento? Sono umano”
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Gudmundsson: “Orgoglioso di rappresentare Firenze. Qualcuno scontento? Sono umano”
Il numero 10 viola Albert Gudmundsson parla ai microfoni della Lega spendendo parole al miele per la Fiorentina
Ero stato qui in vacanza in Italia prima di andare a Genova, e mi sono detto che sarei voluto venire qui a giocare. Firenze è bellissima, mi piace tutto. La città è piccola ma ci sono tantissime persone, e si mangia e beve davvero bene. Qui si fanno le cose stando attenti ai dettagli, che sono quelli che fanno la differenza. Quando lascerò il calcio voglio che la gente mi veda solo per un ragazzo normale. Uno che gira per la città senza problemi. Vivere qui è bellissimo. C'è arte, cibo, persone. E c'è anche tanto verde, la Toscana è meravigliosa, sono davvero felice di essere qui. Ho parlato tanto coi dirigenti prima di venire qui, e sono stato felice di arrivare. Mi sento benissimo qui e sono felice di rappresentare la Fiorentina, non solo come una squadra, ma come una città intera. Sono orgoglioso di far parte di tutto questo.
Gudmundsson su ruolo e prestazioni—
Sono un attaccante, mi piace attaccare più che difendere. Sono un 10 che gioca alle spalle dell'attaccante, ma mi trovo bene anche sulle fasce. Ho tecnica e posso giocare ovunque. Semplicemente mi piace avere la palla fra i piedi. Voglio dare sempre il meglio, capisco se qualcuno non è contento, ma sono pur sempre umano. So come convivere con le pressioni. Tempo libero? Vedo gli amici, o resto a casa a rilassarmi. La vita di un calciatore sembra noiosa, ma puoi renderla creativa.
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