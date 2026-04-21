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Ranieri: “Dobbiamo essere soddisfatti. Dopo l’arrivo del mister abbiamo svoltato”

Ranieri: “Dobbiamo essere soddisfatti. Dopo l’arrivo del mister abbiamo svoltato” - immagine 1
Luca Ranieri ai microfoni della Fiorentina dopo il pareggio contro il Lecce
Redazione VN

Dopo il pareggio contro il Lecce, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, si è presentato ai microfoni ufficiali del club:

Forse non bellissimi esteticamente, ma abbiamo fatto anche un buon primo tempo dove abbiamo trovato parecchie linee di gioco. Siamo stati molto bravi. Nel secondo tempo anche loro hanno iniziato a spingere con lo stadio e noi ci siamo abbassati troppo smettendo di giocare. E' un punto che ci fa bene e non era scontato dopo le tante partite affrontate. Dobbiamo essere soddisfatti.

Ha poi continuato:

Da quando è arrivato il mister abbiamo svoltato tutti, si vede in campo, si vede la voglia che abbiamo di affrontare le partite. Un tempo queste partite non le portavi a casa, mi ricordo Verona, Como. Il secondo tempo hanno meritato loro, ma siamo stati bravi a rimanere lì. Avremo una settimana lunga per preparare il Sassuolo.

Il Sassuolo

—  

Abbiamo due giorni liberi, non uno. Lo dico io tanto poi lo si viene a sapere tutti, sanno più gli altri che noi (ride ndr). Due giorni liberi fondamentali per recuperare e affrontare al meglio il Sassuolo.

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