Dopo il pareggio contro il Lecce, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, si è presentato ai microfoni ufficiali del club:
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VIOLA NEWS news viola interviste Ranieri: “Dobbiamo essere soddisfatti. Dopo l’arrivo del mister abbiamo svoltato”
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Ranieri: “Dobbiamo essere soddisfatti. Dopo l’arrivo del mister abbiamo svoltato”
Luca Ranieri ai microfoni della Fiorentina dopo il pareggio contro il Lecce
Forse non bellissimi esteticamente, ma abbiamo fatto anche un buon primo tempo dove abbiamo trovato parecchie linee di gioco. Siamo stati molto bravi. Nel secondo tempo anche loro hanno iniziato a spingere con lo stadio e noi ci siamo abbassati troppo smettendo di giocare. E' un punto che ci fa bene e non era scontato dopo le tante partite affrontate. Dobbiamo essere soddisfatti.
Ha poi continuato:
Da quando è arrivato il mister abbiamo svoltato tutti, si vede in campo, si vede la voglia che abbiamo di affrontare le partite. Un tempo queste partite non le portavi a casa, mi ricordo Verona, Como. Il secondo tempo hanno meritato loro, ma siamo stati bravi a rimanere lì. Avremo una settimana lunga per preparare il Sassuolo.
Il Sassuolo—
Abbiamo due giorni liberi, non uno. Lo dico io tanto poi lo si viene a sapere tutti, sanno più gli altri che noi (ride ndr). Due giorni liberi fondamentali per recuperare e affrontare al meglio il Sassuolo.
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