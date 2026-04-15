Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto anche a Sky dopo la conferenza stampa verso Fiorentina-Crystal Palace di Conference League:
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VIOLA NEWS news viola interviste Vanoli (Sky): “Certo che spero di restare. Le voci? Ci sono abituato, penso a me”
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Vanoli (Sky): “Certo che spero di restare. Le voci? Ci sono abituato, penso a me”
Vanoli porta i numeri della propria esperienza per cercare di ottenere la conferma alla guida della Fiorentina
Il bello del calcio è anche arrivare a queste partite e provare a rendere possibile qualcosa che sembra impossibile. La vittoria contro la Lazio penso sia stata la più importante del campionato, per il gruppo, per il momento e per come è arrivata, ci avvicina a qualcosa di straordinario. Questi ultimi due mesi erano importanti, andare a Lecce con questo margine vuol dire andare in campo pensando ai punti che mancano.
Altri allenatori e voci—
Sono giochi mediatici, ci sono abituato. È bello vedere Sarri acclamato a Firenze, per il resto sono nel calcio da tanti anni e so come funziona. Le prestazioni ci sono state, i risultati pure, a volte non entrambe. Se ci spero? Assolutamente, quando comincio e faccio bene qualcosa lo voglio continuare. Io rimango concentrato sul mio obiettivo.
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