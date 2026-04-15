Albert Gudmundsson riceve una bocciatura pesantissima da parte di Graziani, che evidentemente ha perso la pazienza

L'ex attaccante viola e opinionista Ciccio Graziani ha parlato in collegamento con Radio Bruno: il campione del Mondo 1982 ha riservato un'aspra critica all'attuale numero 10 gigliato Albert Gudmundsson, dal quale in molti si aspettano la scintilla nel tentativo di rimonta sul Crystal Palace nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League: