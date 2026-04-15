L'ex attaccante viola e opinionista Ciccio Graziani ha parlato in collegamento con Radio Bruno: il campione del Mondo 1982 ha riservato un'aspra critica all'attuale numero 10 gigliato Albert Gudmundsson, dal quale in molti si aspettano la scintilla nel tentativo di rimonta sul Crystal Palace nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani stronca Gudmundsson: “Ultimo anno per fortuna sua e nostra, è inutile”
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Graziani stronca Gudmundsson: “Ultimo anno per fortuna sua e nostra, è inutile”
Albert Gudmundsson riceve una bocciatura pesantissima da parte di Graziani, che evidentemente ha perso la pazienza
Non so se la Fiorentina è in grado di regalarci il sogno della rimonta sul Crystal Palace, ci si prova... Io sono per la speranza, non per la rassegnazione. Gudmundsson? Lasciamo perdere, questa è l'ultima stagione, per fortuna sua e nostra. Noi ci aspettavamo quello di Genova, ma questo è scollegato, non ci serve a niente. Basta, il tempo che ha avuto a disposizione è passato per quel che mi riguarda. Non si capisce che ruolo ha. Invece Solomon mi piace tantissimo, io proverei a insisterci, così come su Brescianini e, al netto dei problemi fisici, Fazzini.
Contro il Lecce lunedì—
Anche se dovessimo perdere a Lecce, sarebbero 5 i punti di vantaggio, e poi dovrebbe vincere anche la Cremonese... Mi gioco la casa a Castiglione della Pescaia, ci si salva sicuramente.
Provare qualcosa di diverso—
Gli esperimenti si fanno nei laboratori, io andrei con le certezze. Toglierei Gudmundsson, darei libertà assoluta di innescare Piccoli che è l'unico attaccante a disposizione e a compensare metterei Harrison. Ma sì, Gudmundsson e Solomon dietro Piccoli è una soluzione a cui si può pensare in alternativa.
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