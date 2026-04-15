L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Pierini è intervenuto su Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Pierini: “Fiorentina, non hai nulla da perdere! Vanoli non può che essere promosso”
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Pierini: “Fiorentina, non hai nulla da perdere! Vanoli non può che essere promosso”
L'intervento dell'ex viola in diretta radio sulla partita della Fiorentina, chiamata a rimontare un passivo di 3-0
Io penso che il giudizio su Vanoli non possa che essere positivo. C'è voluto un po' di tempo perché la situazione era delicata, ma il gruppo ha risposto e i risultati sono arrivati.
Difesa—
Quando una squadra non ottiene risultati non è che non funziona solo la difesa. Quando c'è poca fiducia subentra l'errore del singolo, che sia in difesa o altrove. Pongracic quest'anno è stato meno sicuro, penso al gol preso a Napoli, quando sei in fiducia non lo incassi.
Tentare la rimonta sul Palace—
Credo non mi sia mai capitato di dover rimontare un 3-0, ma penso che la Fiorentina non avrà nulla da perdere. Più leggerezza e tranquillità potrebbe fare al caso dei viola, che comunque davanti hanno una squadra dalla grande intensità.
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