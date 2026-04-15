Lorenzo Amoruso, ex difensore viola e opinionista, è intervenuto su Radio Bruno dopo la conferenza stampa di Vanoli e Mandragora alla vigilia di Fiorentina-Crystal Palace:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Vanoli merita, ma ha delle pecche. Fiorentina, tu che cosa vuoi?”
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Amoruso: “Vanoli merita, ma ha delle pecche. Fiorentina, tu che cosa vuoi?”
Il bilancio su Vanoli non può fermarsi solamente alla valutazione sull'obiettivo salvezza, secondo l'opinione di Amoruso
In una circostanza diversa ci avrei creduto anche, ma con una Fiorentina così faccio fatica, la vedo molto dura. È giusto che la squadra, tra virgolette, ci creda. Non ci sono fenomeni in campo, ma il Crystal Palace riesce a far funzionare le proprie caratteristiche nel contesto di squadra. L'anno scorso si esaltava Kean, si esaltava ancora di più De Gea... Penso che sarà una partita di approccio. Ci sarà Solomon, uno come lui non può mancare anche se non è al 100%. Se la Fiorentina andasse in vantaggio il Crystal Palace cercherebbe subito di rispondere, non credo che speculerebbero.
Vanoli va confermato?—
Che il lavoro di Vanoli sia positivo mi sembra sia fuori discussione, magari i dubbi sul futuro derivano da alcuni momenti di fragilità che si sono manifestati. Così su due piedi non ricordo rimonte. Alcune scelte sui sistemi di gioco, che magari sono stati cambiati un po' tardi... Ma il risultato finale è positivo, siamo a un passo dal centrare una salvezza che entrerà nella storia. Il punto è: la società cosa vuole? Un allenatore, un gestore, un insegnante di calcio... e per quali giocatori? Anche a me viene da dire che Vanoli merita, è chiaro che non si possa che ringraziarlo, ma va guardato l'insieme.
Rosa sballata inizialmente—
Sono rimasto allibito dalla scelta di non avere esterni in rosa in estate, gli attaccanti dipendono dalla loro fantasia. Poi si sono susseguite voci sulla preparazione blanda, su Vanoli che ha rifatto tutto da capo, tutti che parlavano di allenamenti, allenamenti, allenamenti... Io ho giocato per non retrocedere, ti attacchi all'entrata in scivolata, al fallo laterale, alla perdita di tempo. Piccole situazioni che fanno innervosire l'avversario.
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