Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, esprime tutti i suoi dubbi sulla possibilità di vedere Fabio Grosso la prossima stagione:
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VIOLA NEWS news viola stampa I dubbi di Poesio su Grosso: “Siamo sicuri possa bastare per ripartire?”
Corriere Fiorentino
I dubbi di Poesio su Grosso: “Siamo sicuri possa bastare per ripartire?”
"Elementi che Paratici dovrà considerare, mentre ancora non conosciamo il budget che la società deciderà di impegnare"
Di contro non è che il Sassuolo di Fabio Grosso, forte candidato alla panchina viola, abbia incantato. Se insomma la sfida tra i due allenatori, servita su un piatto d’argento dal dispettoso calendario, doveva servire per orientare le scelte future, non si può dire che le risposte abbiano fatto pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Certo, il lavoro dell’allenatore neroverde in questa stagione è stato positivo, ma siamo sicuri che basti la prospettiva di un allenatore giovane (ma non certo un visionario del bel gioco) per impostare una ripartenza che non potrà contare, dopo una stagione così deludente, sulla pazienza della piazza? Elementi che Paratici dovrà considerare, mentre ancora non conosciamo il budget che la società deciderà di impegnare.
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