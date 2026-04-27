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La Repubblica

Repubblica: “Squadre contente del pareggio. Ecco cosa è mancato a Vanoli”

Vanoli
La Fiorentina pareggia 0-0 con il Sassuolo, allungando di un punto il margine sulla zona retrocessione
Redazione VN

La Fiorentina guadagna un altro punto, un passetto verso la salvezza che la allontana ulteriormente dalla zona retrocessione. Quella contro il Sassuolo è stata la classica partita di fine stagione: ritmi bassi, squadre spesso slegate, distanze tra i reparti e un finale di gestione per accontentarsi del pareggio, piuttosto che cercare la vittoria.

Nelle scelte di Paolo Vanoli hanno inciso le tante assenze, ma è mancato un po' di coraggio nell'inserire alcuni giovani per cambiare l’inerzia. In una partita in cui gli occhi erano puntati su Fabio Grosso, candidato principale della lista di Paratici per succedere proprio a Vanoli sulla panchina viola. Lo scrive La Repubblica.

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