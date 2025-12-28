Le pagelle della stampa dopo Parma-Fiorentina: Kean sommerso dai 4

Pagelle—
|FIORENTINA
|VN
|Ga
|St
|Ts
|Na
|Re
|C.F
|Br
|De Gea
|6
|6
|5,5
|6
|6
|6
|6
|6
|Dodò
|4,5
|5
|5
|5,5
|4,5
|4,5
|5,5
|5
|Comuzzo
|6
|6,5
|6
|5
|6
|5
|6
|5,5
|Pongracic
|6
|6
|5,5
|5
|5,5
|5,5
|6
|5,5
|Viti
|5
|5
|5
|5,5
|5
|4,5
|4,5
|4,5
|Parisi
|6
|6
|5,5
|5
|5,5
|5
|5,5
|5
|Mandragora
|5
|5
|5
|6
|4,5
|5
|4,5
|4,5
|Fagioli
|6
|6
|6,5
|5
|6
|5
|6
|5
|Ndour
|5
|4,5
|5
|5,5
|4,5
|4,5
|5
|4,5
|Gudmundsson
|5
|5,5
|6
|5
|5
|5,5
|6,5
|6
|Kean
|4,5
|4
|5
|5
|4
|4,5
|4
|4
|Fortini
|5
|4,5
|5
|6
|5
|5
|4,5
|4,5
|Sohm
|sv
|sv
|sv
|5,5
|5
|5
|sv
|4,5
|Piccoli
|5
|4,5
|5
|5,5
|4,5
|5
|4,5
|4,5
|Gosens
|sv
|sv
|sv
|6
|6
|5,5
|sv
|5
|Kouadio
|sv
|sv
|sv
|sv
|sv
|sv
|sv
|5