Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS partite pagelle viola Le pagelle della stampa dopo Parma-Fiorentina: Kean sommerso dai 4

partite

Le pagelle della stampa dopo Parma-Fiorentina: Kean sommerso dai 4

Grafica pagelle dei quotidiani violanews
Tutte le valutazioni di quotidiani Radio Bruno e Violanews dopo la partita della Fiorentina
Redazione VN

Pagelle

—  

FIORENTINAVNGaStTsNaReC.FBr
De Gea665,566666
Dodò4,5555,54,54,55,55
Comuzzo66,5656565,5
Pongracic665,555,55,565,5
Viti5555,554,54,54,5
Parisi665,555,555,55
Mandragora55564,554,54,5
Fagioli666,556565
Ndour54,555,54,54,554,5
Gudmundsson55,56555,56,56
Kean4,545544,544
Fortini54,556554,54,5
Sohmsvsvsv5,555sv4,5
Piccoli54,555,54,554,54,5
Gosenssvsvsv665,5sv5
Kouadiosvsvsvsvsvsvsv5

Leggi anche
Parma-Fiorentina, pagelle VN: Dodò imbambolato. Ma cos’è successo a Kean?
La media dei ‘media’: sufficienti i portieri, ultimi i neo viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA