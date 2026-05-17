Dal 63’ MANDRAGORA 7,5: la mette lì, dove si annidano i nemici dell’igiene: nell'angolo alto. Un gol da Champions League, quella che Spalletti rischia di vedere sfumare. Juventus sfondata.
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Juve-Fiorentina, pagelle VN: Mandragora-Ndour, gol da… Champions! E Vanoli…
La Fiorentina trafigge due volte la Juventus che adesso rischia di rimanere fuori dalla Champions. Ecco le pagelle
NDOUR 7,5: perde un pallone sanguinoso al 20’, rischiando di regalare a Vlahovic il primo gol da ex. Poi cambia volto alla sua gara e trafigge un impreparato Di Gregorio. Potenza e gioventù: il futuro della Fiorentina si chiama Cher Ndour.
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